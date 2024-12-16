В Азербайджан возвращены более 37 млн манатов от экспорта сельхозпродукции

В результате следственных мероприятий прокуратура обеспечила возврат на банковские счета Азербайджана более 37,6 млн долларов США от продажи сельскохозяйственной продукции за рубеж.

В результате следственных мероприятий прокуратура обеспечила возврат на банковские счета Азербайджана более 37,6 млн долларов США от продажи сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

На основании данных Государственного таможенного комитета о невозврате валютной выручки некоторыми субъектами предпринимательства, экспортирующими за рубеж различную продукцию, органами прокуратуры возбуждено несколько уголовных дел, по которым ведется предварительное следствие.

В результате мер, осуществленных прокуратурами Шамкирского, Астаринского, Исмаиллинского, Агсуинского и Зангиланского районов, на данный момент обеспечен возврат более 37,6 млн долларов США (более 63,9 млн манатов по курсу соответствующего периода) на уполномоченные банковские счета Азербайджана.