 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджан из России экстрадирован находившийся в розыске за мошенничество

    По результатам проверки принято решение о выдаче его компетентным органам Азербайджана для привлечения к уголовной ответственности

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По результатам проведенной прокуратурой России проверки компетентным органам Азербайджана выдан преступник, скрывавшийся на территории Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Report со ссылкой на сайт прокуратуры РФ.

    Прокуратурой округа проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Азербайджана Сакита Намазова, разыскиваемого азербайджанскими правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

    Поскольку Намазов от следствия скрылся, в отношении него азербайджанским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в розыск.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий в июле 2015 года С.Намазов был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории города Сургута и заключен под стражу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi