    В Азербайджан из ОАЭ экстрадировали разыскиваемого Интерполом россиянина

    16 октября, 2025
    В Азербайджан из ОАЭ экстрадировали разыскиваемого Интерполом россиянина

    В Азербайджан экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске по линии Интерпола.

    Как сообщили Report в Министерстве юстиции, речь идет о Сергее Сергееве, обвиняемом в создании организованной группы и в незаконных операциях по переводу крупных сумм денежных средств (криптовалюты) из иностранных государств в Азербайджан и обратно. Кроме того, он обвиняется в легализации имущества, полученного преступным путем, в составе организованной группы (по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 и 206-1.3 Уголовного кодекса Азербайджана).

    По информации, С. Сергеев был обнаружен и задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. На основании двустороннего соглашения об экстрадиции с ОАЭ, Министерство юстиции Азербайджана направило соответствующий запрос и необходимые документы противоположной стороне.

    В результате было достигнуто соглашение об экстрадиции Сергеева в Азербайджан. Он был доставлен в страну и помещен в следственный изолятор Пенитенциарной службы.

