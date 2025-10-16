В Азербайджан из ОАЭ экстрадировали разыскиваемого Интерполом россиянина

В Азербайджан экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщили Report в Министерстве юстиции, речь идет о Сергее Сергееве, обвиняемом в создании организованной группы и в незаконных операциях по переводу крупных сумм денежных средств (криптовалюты) из иностранных государств в Азербайджан и обратно. Кроме того, он обвиняется в легализации имущества, полученного преступным путем, в составе организованной группы (по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 и 206-1.3 Уголовного кодекса Азербайджана).

По информации, С. Сергеев был обнаружен и задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. На основании двустороннего соглашения об экстрадиции с ОАЭ, Министерство юстиции Азербайджана направило соответствующий запрос и необходимые документы противоположной стороне.

В результате было достигнуто соглашение об экстрадиции Сергеева в Азербайджан. Он был доставлен в страну и помещен в следственный изолятор Пенитенциарной службы.