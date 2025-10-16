İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi Rusiya vətəndaşı BƏƏ-də tutularaq ekstradisiya edilib

    Hadisə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 12:33
    Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi Rusiya vətəndaşı BƏƏ-də tutularaq ekstradisiya edilib

    İnterpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxsin Azərbaycana ekstradisiyası həyata keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bir sıra şəxslərlə mütəşəkkil dəstə yaradaraq xüsusilə külli miqdarda pul vəsaitlərini (kriptovalyuta) qanunsuz olaraq xarici ölkələrə və xarici ölkələrdən Azərbaycana köçürülməsi fəaliyyəti ilə məşğul olmuş və mütəşəkkil dəstə halında cinayət yolu ilə əldə olunmuş xeyli miqdarda əmlakı leqallaşdırma (Cinayət Məcəlləsinin 193-1.3.1, 193-1.3.2 və 206-1.3-cü maddələri) kimi cinayət əməllərini törətməkdə ittiham edilmiş Rusiya vətəndaşı Sergey Sergeyevin yeri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində müəyyən olunub və o, həbs edilib.

    BƏƏ ilə mövcud olan Ekstradisiya haqqında ikitərəfli müqaviləyə əsasən səlahiyyətli qurum kimi Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müvafiq sorğu və tələb olunan sənədlər qarşı tərəfə təqdim olunub, habelə səmərəli danışıqlar aparılıb. Nəticədə həmin şəxsin Azərbaycana ekstradisiyası ilə bağlı razılıq əldə olunub və S.Sergeyev Azərbaycana gətirilərək məhkəmənin həbs qərarına əsasən Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin müvafiq istintaq təcridxanasına yerləşdirilib.

    Nazirlik tərəfindən bu sahədə lazımi tədbirlər davam etdirilir.

    BƏƏ interpol Azərbaycan Rusiya

    Son xəbərlər

    13:03

    Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT sədrinin səfəri ilə bağlı etiraz notası göndərib

    Region
    13:02
    Foto
    Video

    Bənəniyar su anbarındakı balıqlar hövzənin daha dərin hissələrinə köçürülür – YENİLƏNİB

    Ekologiya
    13:01

    Azərbaycanın qadın şahmatçısı: "Avropa çempionu olmağımız real deyildi"

    Fərdi
    13:01

    Azərbaycanda istiqraz ticarəti ilk dəfə "təmiz qiymət" prinsipilə baş tutub

    Maliyyə
    13:00

    İlham Əliyev Misirin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

    Xarici siyasət
    12:59

    Azərbaycan ilə Uqanda arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb

    Xarici siyasət
    12:58
    Foto

    Azərbaycan Uqandada Qoşulmama Hərəkatının 19-cu Nazirlər İclasında təmsil olunub

    Xarici siyasət
    12:56

    Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    12:54

    Abşeron sakinindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti