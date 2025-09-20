Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В аварии с участием автобуса Нахчыван-Баку пострадали 16 человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 20 сентября, 2025
    • 17:54
    В аварии с участием автобуса Нахчыван-Баку пострадали 16 человек - ОБНОВЛЕНО

    Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Нахчыван-Баку, попал в аварию.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в аварии пострадали водитель автобуса и 15 пассажиров.

    Пострадавшие были доставлены в больницу Нахчыванской Автономной Республики.

    В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, пострадали более 15 человек.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, авария произошла на участке магистрали Нахчыван-Садарак в селе Хок Кенгерлинского района.

    Автобус съехал в кювет. На месте происшествия работают сотрудники МВД и МЧС.

    Naxçıvan-Bakı sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Лента новостей