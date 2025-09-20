В аварии с участием автобуса Нахчыван-Баку пострадали 16 человек - ОБНОВЛЕНО

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Нахчыван-Баку, попал в аварию.

17:08

В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, пострадали более 15 человек.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, авария произошла на участке магистрали Нахчыван-Садарак в селе Хок Кенгерлинского района.

Автобус съехал в кювет. На месте происшествия работают сотрудники МВД и МЧС.