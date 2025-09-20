İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Naxçıvan-Bakı sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 20 sentyabr, 2025
    • 17:50
    Naxçıvan-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu qəzaya düşüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, qəza nəticəsində avtobusun sürücüsü və 15 sərnişin xəsarət alıb.

    Xəsarət alanlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına aparılıb.

    Naxçıvanda avtobus qəzaya düşüb, 15-dən çox sərnişin xəsarət alıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Naxçıvan-Sədərək magistralının Kəngərli rayonu Xok kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

    İlkin məlumata əsasən, avtobusun dərəyə aşması nəticəsində 15 sərnişin xəsarət alıb.

    Hadisə yerinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Daxili İşlər (DİN) və Fövqəladə Hallar (FHN) nazirliklərinin əməkdaşları cəlb olunub.

    В аварии с участием автобуса Нахчыван-Баку пострадали 16 человек - ОБНОВЛЕНО

