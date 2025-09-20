Naxçıvan-Bakı sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB
Hadisə
- 20 sentyabr, 2025
- 17:50
Naxçıvan-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu qəzaya düşüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, qəza nəticəsində avtobusun sürücüsü və 15 sərnişin xəsarət alıb.
Xəsarət alanlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına aparılıb.
Naxçıvanda avtobus qəzaya düşüb, 15-dən çox sərnişin xəsarət alıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Naxçıvan-Sədərək magistralının Kəngərli rayonu Xok kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
İlkin məlumata əsasən, avtobusun dərəyə aşması nəticəsində 15 sərnişin xəsarət alıb.
Hadisə yerinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Daxili İşlər (DİN) və Fövqəladə Hallar (FHN) nazirliklərinin əməkdaşları cəlb olunub.
Son xəbərlər
17:57
Foto
"Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda birinci yeri tutan pilot bəlli olub - YENİLƏNİB - 4Formula 1
17:50
Foto
Video
Naxçıvan-Bakı sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBHadisə
17:44
Foto
"Formula ": "Maklaren" sürücüsü də Bakıda qəzaya düşüb - YENİLƏNİB - 3Formula 1
17:42
KİV: Bir gün ərzində Britaniyaya 1 000-dən çox qeyri-qanuni miqrant daxil olubDigər ölkələr
17:26
Zinəddin Zidanın oğlu Əlcəzair millisində çıxış edəcəkFutbol
17:23
Məsud Pezeşkian: İran Nətənz nüvə obyektindən daha yaxşısını tikəcəkRegion
17:22
Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 9 %-dən çox artıbİnfrastruktur
17:09
Foto
Kərim Vəliyev Belqradda hərbi paradda iştirak edibDaxili siyasət
17:04