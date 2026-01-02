AAYDA: Ölkə üzrə bütün yollar nəzarətdə saxlanılır
İnfrastruktur
- 02 yanvar, 2026
- 13:25
Bakı-Şamaxı-Yevlax magistral avtomobil yolu, həmçinin ölkə üzrə bütün yollar nəzarətdə saxlanılır.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) bildirilib.
Bildirilib ki, qarlı və şaxtalı hava şəraiti ilə bağlı hər-hansı problem yoxdur.
"Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin bütün maşın-mexaizm və texnikası, həmçinin canlı qüvvəsi gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Problem yaranan ərazilərə operativ müdaxilə olunur və hərəkətin təhlükəsizliyi-fasiləsizliyi təmin olunur", - məlumatda qeyd edilib.
Qış fəslinə uyğun avtomobili təchiz etməyən sürücülərin dağlıq və dağətəyi ərazilərdən keçən avtomobil yollarından istifadə etməməyi tövsiyyə olunur.
