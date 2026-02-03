İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Səyyar ASAN xidmət avtobusu Cəlilabadda xidmət göstərir

    Sosial müdafiə
    03 fevral, 2026
    17:17
    Masallı Səyyar ASAN xidmət avtobusu Cəlilabadda xidmətə başlayıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, 3-25 fevral Cəlilabad rayonu Heydər Əliyev prospekti 138 ünvanında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Masallı "ASAN xidmət" mərkəzinin Səyyar Xidmətin təşkili sektorunun əməkdaşları tərəfindən vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək.

    Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Ədliyyə, Daxili İşlər nazirlikləri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən təqdim olunur.

    Qeyd edək ki, Cəlilabadla yanaşı, 3-25 fevral tarixində Yevlaxda, Şirvanda, Xaçmazda, Goranboyda, Ağdaşda və Xırdalanda, 3-12 fevral tarixində Göygöldə, 16-25 fevral tarixində isə Samuxda vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək.

