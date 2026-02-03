İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Reşford "Barselona"da qalmaq naminə maaşının azaldılmasına razıdır

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 17:11
    Reşford Barselonada qalmaq naminə maaşının azaldılmasına razıdır

    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Markus Reşford komandada qalmaq naminə maaşının azaldılmasına razıdır.

    "Report" "Daily Mirror"a istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı forvard "Mançester Yunayted"ə qayıtmaq niyyətində deyil.

    "Barselona"nın oyunçunu 30 milyon avroya birdəfəlik transfer etmək hüququ var.

    M.Reşfordun hətta "Barselona" onun keçidini maliyyələşdirə bilməsə belə, "Mançester Yunayted"ə dönməyəcəyi bildirilib.

    Belə bir vəziyyət yaranarsa, hücumçu karyerasını davam etdirmək üçün digər klublarla danışıqlara başlayacaq.

    Markus Reşford İngiltərə Premyer Liqası İspaniya La Liqası Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    17:59
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xalq artisti, dirijor Ağaverdi Paşayevin 75 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:56

    Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcək

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir

    Daxili siyasət
    17:51
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:50

    "İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    17:48

    "Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilər

    Maliyyə
    17:43

    Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    17:43

    Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdır

    Digər ölkələr
    17:38
    Rəy

    Azərbaycan-BƏƏ strateji tərəfdaşlığı - Yeni dövrün başlanğıcı – ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti