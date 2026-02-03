İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb

    "Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 17:25
    Beşiktaş yeni transferini açıqlayıb

    Türkiyənin "Beşiktaş" klubu yeni futbolçu transferini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.

    Benindən olan yarımmüdafiəçi Cunior Olaytan tibbi müayinədən keçmək üçün İstanbula gəlib.

    Qeyd edək ki, 23 yaşlı oyunçu ötən ilin yayından "Göztəpə"də çıxış edib.

    Beşiktaş klubu yeni transfer Cunior Olaytan Futbol xəbərləri Benin

    Son xəbərlər

    17:56

    Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcək

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir

    Daxili siyasət
    17:51
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:50

    "İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    17:48

    "Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilər

    Maliyyə
    17:43

    Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    17:43

    Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdır

    Digər ölkələr
    17:38
    Rəy

    Azərbaycan-BƏƏ strateji tərəfdaşlığı - Yeni dövrün başlanğıcı – ŞƏRH

    Analitika
    17:37

    Azərbaycan Prezidentinin BƏƏ-yə səfəri münasibətlərin strateji müttəfiqliyə yüksəlməsinin göstəricisidir - RƏY

    Xarici siyasət
