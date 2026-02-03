"Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb
Futbol
- 03 fevral, 2026
- 17:25
Türkiyənin "Beşiktaş" klubu yeni futbolçu transferini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.
Benindən olan yarımmüdafiəçi Cunior Olaytan tibbi müayinədən keçmək üçün İstanbula gəlib.
Qeyd edək ki, 23 yaşlı oyunçu ötən ilin yayından "Göztəpə"də çıxış edib.
Son xəbərlər
17:56
Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcəkFərdi
17:55
Foto
Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilirDaxili siyasət
17:51
Foto
Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibMədəniyyət siyasəti
17:50
"İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıbFutbol
17:48
"Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilərMaliyyə
17:43
Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşibFərdi
17:43
Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdırDigər ölkələr
17:38
Rəy
Azərbaycan-BƏƏ strateji tərəfdaşlığı - Yeni dövrün başlanğıcı – ŞƏRHAnalitika
17:37