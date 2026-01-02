"Bavariya"da məşqçi təyinatı olub
Futbol
- 02 yanvar, 2026
- 13:31
Almaniyanın "Bavariya" klubunda məşqçi təyinatı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.
Daniel Fredli əsas komandanın baş məşqçisi Vensan Kompaninin köməkçisi təyin edilib.
O, daha əvvəl İngiltərənin "Mançester Siti" komandasında Xosep Qvardiolanın məşqçilər heyətində yer alıb.
Son xəbərlər
13:47
DİN: Yollar qar və buzdan təmizlənirDaxili siyasət
13:34
Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 12 % artırıbBiznes
13:31
"Bavariya"da məşqçi təyinatı olubFutbol
13:25
BDYPİ: Müşahidə olunan qarlı və şaxtalı hava avtomobil yollarında hərəkəti çətinləşdirirDaxili siyasət
13:25
AAYDA: Ölkə üzrə bütün yollar nəzarətdə saxlanılırİnfrastruktur
13:17
Honq-Konqda 20-dən çox şəxs korrupsiya ittihamı üzrə həbs edilibDigər ölkələr
13:12
Azərbaycanda ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıbHadisə
13:01
Səssiz islahatlar ili: Azərbaycan maliyyə sektoru yeni mərhələdə - İCMALMaliyyə
12:48
Video