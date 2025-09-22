Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Астаре подросток скончался при опрокидывании автомобиля

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 00:56
    В Астаре подросток скончался при опрокидывании автомобиля

    В селе Чайоба Астаринского района 16-летний парень скончался в ДТП.

    Как сообщает южное бюро Report, легковой автомобиль "ВАЗ-2107" упал в водоканал канал на обочине дороги. В результате аварии находившийся в автомобиле подросток, житель села Ваго Салаев Игид Рамин оглу (2009 г.р.) получил тяжелые травмы.

    Парня доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу, однако медики зафиксировали факт доврачебной смерти.

    Тело было передано в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Астаринский район
    Фото
    Astarada minik avtomobili aşıb, gənc sərnişin ölüb

    В Астаре подросток скончался при опрокидывании автомобиля

