В Астаре подросток скончался при опрокидывании автомобиля
Происшествия
- 22 сентября, 2025
- 00:56
В селе Чайоба Астаринского района 16-летний парень скончался в ДТП.
Как сообщает южное бюро Report, легковой автомобиль "ВАЗ-2107" упал в водоканал канал на обочине дороги. В результате аварии находившийся в автомобиле подросток, житель села Ваго Салаев Игид Рамин оглу (2009 г.р.) получил тяжелые травмы.
Парня доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу, однако медики зафиксировали факт доврачебной смерти.
Тело было передано в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По факту ведется расследование.
Последние новости
00:56
Фото
В Астаре подросток скончался при опрокидывании автомобиляПроисшествия
00:24
В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человекаПроисшествия
00:17
Сборная Азербайджана заняла второе место на чемпионате мира по борьбе в ХорватииИндивидуальные
00:08
Фото
Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в БатумиИндивидуальные
23:49
Bild: В ФРГ вырос спрос на строительство частных бункеров после инцидента с БПЛАДругие страны
23:31
Португалия официально признала Государство ПалестинаДругие страны
23:10
Фото
Видео
Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООНВ регионе
22:53
Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекордКомандные
22:37