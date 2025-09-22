В Астаре подросток скончался при опрокидывании автомобиля

В селе Чайоба Астаринского района 16-летний парень скончался в ДТП.

Как сообщает южное бюро Report, легковой автомобиль "ВАЗ-2107" упал в водоканал канал на обочине дороги. В результате аварии находившийся в автомобиле подросток, житель села Ваго Салаев Игид Рамин оглу (2009 г.р.) получил тяжелые травмы.

Парня доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу, однако медики зафиксировали факт доврачебной смерти.

Тело было передано в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.