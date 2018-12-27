В Азербайджане в праздничные дни полиция будет работать в усиленном режиме

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года с 29 декабря 2018 года по 3 января 2019 года личный состав органов внутренних дел республики будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), в связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года личный состав всех органов и ведомств министерства в канун праздников и в праздничные дни будут работать в усиленном режиме для более надежного обеспечения общественного порядка и безопасности.

На территориях проведения массовых мероприятий и праздничных торжеств, а также в многолюдных местах число полицейских нарядов будет увеличено. Для обеспечения общественного порядка и безопасного движения на территории республики, в том числе на дорогах, будут мобилизованы все силы и возможности. Кроме того, в праздничные дни под строгим контролем будут находиться представляющие важное значение объекты, а также дипломатические представительства зарубежных стран.

Хафиз Гейдаров