В Агсу задержаны вооруженные наркокурьеры.
Как сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, сотрудниками полиции задержаны занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков 61-летний Талех Газиев и ранее судимый 60-летний Мубариз Азизов.
В их автомобиле обнаружено более 3 кг марихуаны, автомат Калашникова и патроны.
Задержанные признались, что согласились в обмен на денежное вознаграждение доставить наркотики в указанное им место.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.