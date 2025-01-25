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В Агсу задержаны вооруженные наркокурьеры

В Агсу задержаны вооруженные наркокурьеры 10:02
Происшествия
25 января 2025 г. 10:32
В Агсу задержаны вооруженные наркокурьеры

В Агсу задержаны вооруженные наркокурьеры.

Как сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, сотрудниками полиции задержаны занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков 61-летний Талех Газиев и ранее судимый 60-летний Мубариз Азизов.

В их автомобиле обнаружено более 3 кг марихуаны, автомат Калашникова и патроны.

Задержанные признались, что согласились в обмен на денежное вознаграждение доставить наркотики в указанное им место.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Ağsuda silahlı narkokuryerlər saxlanılıb

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