В Агсу задержаны вооруженные наркокурьеры

10:02

В Агсу задержаны вооруженные наркокурьеры.

Как сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, сотрудниками полиции задержаны занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков 61-летний Талех Газиев и ранее судимый 60-летний Мубариз Азизов.

В их автомобиле обнаружено более 3 кг марихуаны, автомат Калашникова и патроны.

Задержанные признались, что согласились в обмен на денежное вознаграждение доставить наркотики в указанное им место.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.