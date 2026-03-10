В Агсу задержана женщина за присвоение денег граждан под предлогом оформления соцпособий
Происшествия
- 10 марта, 2026
- 13:28
В Агсу задержана 31-летняя Хаяля Керимова, подозреваемая в мошеннических действиях - обмане граждан и присвоении их денежных средств.
Об этом сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Как стало известно, подозреваемая выдавала себя за сотрудницу одного из государственных учреждений и давала ложные обещания о предоставлении социальных пособий и льготного жилья за определенную плату.
Используя данную мошенническую схему, Керимова присвоила 8 тыс. манатов.
По факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.
Последние новости
14:17
Фото
Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
14:12
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 14 человек - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:04
Песков: Трехсторонней встречи по Украине на этой неделе не ожидаетсяВ регионе
13:59
СМИ: Гросси на этой неделе посетит РоссиюДругие страны
13:50
Госагентство возбудило дело против "Азеришыг" после жалоб гражданФинансы
13:49
Fitch Ratings: Азербайджан может выбрать двухуровневую модель для цифровой валюты - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
13:46
Фото
Видео
Около 200 граждан Азербайджана эвакуированы из Ближнего Востока в Баку - ОБНОВЛЕНО-2Инфраструктура
13:46
Цены на газ в Европе ускорили падение до 16% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
13:43