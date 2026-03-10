В Агсу задержана женщина за присвоение денег граждан под предлогом оформления соцпособий

В Агсу задержана 31-летняя Хаяля Керимова, подозреваемая в мошеннических действиях - обмане граждан и присвоении их денежных средств.

Об этом сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Как стало известно, подозреваемая выдавала себя за сотрудницу одного из государственных учреждений и давала ложные обещания о предоставлении социальных пособий и льготного жилья за определенную плату.

Используя данную мошенническую схему, Керимова присвоила 8 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.