Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Агсу задержана женщина за присвоение денег граждан под предлогом оформления соцпособий

    Происшествия
    • 10 марта, 2026
    • 13:28
    В Агсу задержана женщина за присвоение денег граждан под предлогом оформления соцпособий

    В Агсу задержана 31-летняя Хаяля Керимова, подозреваемая в мошеннических действиях - обмане граждан и присвоении их денежных средств.

    Об этом сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

    Как стало известно, подозреваемая выдавала себя за сотрудницу одного из государственных учреждений и давала ложные обещания о предоставлении социальных пособий и льготного жилья за определенную плату.

    Используя данную мошенническую схему, Керимова присвоила 8 тыс. манатов.

    По факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.

    Агсу Мошенничество социальные пособия присвоение денег
    Ağsuda özünü dövlət qurumunun əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:17
    Фото

    Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    14:12
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 14 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:04

    Песков: Трехсторонней встречи по Украине на этой неделе не ожидается

    В регионе
    13:59

    СМИ: Гросси на этой неделе посетит Россию

    Другие страны
    13:50

    Госагентство возбудило дело против "Азеришыг" после жалоб граждан

    Финансы
    13:49

    Fitch Ratings: Азербайджан может выбрать двухуровневую модель для цифровой валюты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    13:46
    Фото
    Видео

    Около 200 граждан Азербайджана эвакуированы из Ближнего Востока в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

    Инфраструктура
    13:46

    Цены на газ в Европе ускорили падение до 16% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    13:43

    Ирак продлил закрытие воздушного пространства еще на трое суток

    Другие страны
    Лента новостей