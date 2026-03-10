Ağsuda özünü dövlət qurumunun əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb
Hadisə
- 10 mart, 2026
- 12:33
Ağsuda vətəndaşları aldadaraq onlayn yolla onların pulunu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən 31 yaşlı Xəyalə Kərimova saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, o, zərərçəkmişlərə özünü dövlət qurumlarından birinin əməkdaşı kimi təqdim edib və əvvəlcədən ödəniş etmələri müqabilində həmin şəxsləri sosial müavinət, eləcə də güzəştli mənzillə təmin edəcəyinə dair yalan vədlər verib. Bu üsulla X.Kərimova 8 min manatdan artıq pul əldə edib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
16:04
Vaqif Sadıqov: "Ruy Jorjenin Azərbaycan millisinə gətirilməsi gələcəyə hesablanmış addımdır"Futbol
16:03
Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edibASK
16:03
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan davamlı olaraq çoxtərəfliliyi dəstəkləyirXarici siyasət
16:02
Paşinyanın Avroparlamentdəki çıxışı – Zaman ən ədalətli hakimdir - ŞƏRHAnalitika
16:01
Azərbaycanda bir qrup dərman vasitələrinin qiyməti tənzimlənibSağlamlıq
16:00
Foto
Pekində Ələt Azad İqtisadi Zonasına həsr edilmiş tədbir keçirilibİnfrastruktur
15:57
Azərbaycanda ötən il 5 min tona yaxın bal istehsal edilibMaliyyə
15:55
"Barselona" sabiq futbolçusu Abde Ezzalzulini geri qaytarmaq istəyirFutbol
15:51