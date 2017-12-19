В Агстафе задержан ранивший родственника ножом мужчина

Агстафа. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе задержан мужчина, устроивший поножовщину.

Как передает западное бюро Report, вчера вечером на территории села Гырылы был задержан житель села Аркиван Масаллинского района Азимов Эльвин Маслахат оглу 1998 г.р., ранивший ножом Аластуна Логман оглу Мамедли 1992 г.р.

Сообщается, что инцидент произошел между родственниками на почве конфликта.

Отметим, что получивший ножевое ранение Аластун Мамедли был размещен в больнице. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

По факту в Агстафинском районном отделении полиции ведется расследование.