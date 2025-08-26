К тушению лесного пожара в Агстафе привлечены дополнительные силы

К тушению пожара в лесном массиве Хайвалы Агстафинского района привлечены дополнительные силы из близлежащих районов.
Как сообщает западное бюро Report, к месту происшествия привлечено 7 пожарных машин и большое количество живой силы из Газахского, Товузского и Агстафинского районов.
16:23
В лесу Агстафинского района вспыхнул пожар.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в лесном массиве Хайвалы.
На данный момент площадь пожара увеличивается, ведутся работы по тушению.
Отметим, что лесной массив Хайвалы в основном используется в качестве зимнего пастбища.