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    В Азербайджане внесены изменения в единую бюджетную классификацию

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 13:36
    В Азербайджане внесены изменения в единую бюджетную классификацию

    Кабинет министров внес изменения в постановление от 7 ноября 2025 года о внесении изменений в постановление от 11 октября 2018 года "Об утверждении единой бюджетной классификации".

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно постановлению, Государственное агентство по управлению отходами включено в административную классификацию бюджетных расходов.

    Кроме того, Агентство было включено в "Наименования аппаратов государственных органов (или обеспечивающих их деятельность структур) и их подразделений", утвержденные постановлением Кабинета министров от 19 декабря 2008 года.

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана Единая бюджетная классификация
    Azərbaycanda vahid büdcə təsnifatı yenilənib
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