В Азербайджане внесены изменения в единую бюджетную классификацию

Кабинет министров внес изменения в постановление от 7 ноября 2025 года о внесении изменений в постановление от 11 октября 2018 года "Об утверждении единой бюджетной классификации".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, Государственное агентство по управлению отходами включено в административную классификацию бюджетных расходов.

Кроме того, Агентство было включено в "Наименования аппаратов государственных органов (или обеспечивающих их деятельность структур) и их подразделений", утвержденные постановлением Кабинета министров от 19 декабря 2008 года.