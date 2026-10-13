В Азербайджане внесены изменения в единую бюджетную классификацию
Финансы
- 13 октября, 2026
- 13:36
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Кабинет министров внес изменения в постановление от 7 ноября 2025 года о внесении изменений в постановление от 11 октября 2018 года "Об утверждении единой бюджетной классификации".
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, Государственное агентство по управлению отходами включено в административную классификацию бюджетных расходов.
Кроме того, Агентство было включено в "Наименования аппаратов государственных органов (или обеспечивающих их деятельность структур) и их подразделений", утвержденные постановлением Кабинета министров от 19 декабря 2008 года.
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