В Агстафе сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице

Баку. 11 июля REPORT.AZ/ В Агстафинском районе сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице.

Как сообщает Report, инцидент произошел 27 июня этого года на территории поселка Вургун.

Так, житель села Ейналлы Руслан Кабыев, управляющий автомобилем марки "ВАЗ-2106", сбил пытавшегося перейти дорогу жителя поселка Намика Юсифова. Пострадавший был помещен в больницу.

В Агстафинской центральной районной больнице сообщили, что, несмотря на усилия врачей, Н. Юсифов скончался вчера в больнице.

По факту в Агстафинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.