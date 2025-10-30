Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Агстафе работница кафе получила ножевое ранение

    Происшествия
    • 30 октября, 2025
    • 09:24
    В Агстафе работница кафе получила ножевое ранение

    В Агстафе работница кафе получила ножевое ранение.

    Как сообщает западное бюро Report, получившая ножевое ранение жительница Агстафинского района Э.Кичикова (1982 г.р.) была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней тяжести.

    Причины инцидента устанавливаются, поиски виновного продолжаются.

    По факту ведется расследование.

    ножевое ранение Агстафа работница кафе
    Ağstafada kafedə çalışan qadın bıçaqlanıb

    Последние новости

    10:13

    На Камчатке загорелось судно

    Другие страны
    10:11

    В Лянкяране произошла массовая драка с участием ветеранов войны, есть задержанные

    Происшествия
    10:10

    В Агалы все здания полностью газифицированы

    Внутренняя политика
    10:07

    Трамп планирует вернуться в Азию весной для встречи с Си Цзиньпином

    Другие страны
    10:02

    Цена азербайджанской нефти превысила $66

    Энергетика
    09:51

    В Астане убит бывший советник Токаева

    Другие страны
    09:49

    Трамп считает возможным участие Китая в переговорах по ядерному разоружению

    Другие страны
    09:48

    "Араз-Нахчыван" сыграет очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА

    Футбол
    09:31
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с участницей проекта "Молодой пчеловод" в Габале

    Социальная защита
    Лента новостей