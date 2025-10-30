В Агстафе работница кафе получила ножевое ранение
Происшествия
- 30 октября, 2025
- 09:24
В Агстафе работница кафе получила ножевое ранение.
Как сообщает западное бюро Report, получившая ножевое ранение жительница Агстафинского района Э.Кичикова (1982 г.р.) была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Причины инцидента устанавливаются, поиски виновного продолжаются.
По факту ведется расследование.
