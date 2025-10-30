Ağstafada kafedə çalışan qadın bıçaqlanıb
Hadisə
- 30 oktyabr, 2025
- 09:00
Ağstafada kafedə çalışan qadın bıçaqlanıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Ağstafa rayon sakini, 1982-ci il təvəllüdlü E.Kiçikova kafedə bıçaq xəsarəti alıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilən qadının vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.
Qadına şəxsi münasibətlər zəminində kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən Qazax rayon sakini, 30 yaşlı Elmin Qocayev saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:13
Zəngilanın Məmmədbəyli kəndində bütün fərdi yaşayış evlərində günəş panelləri quraşdırılıbDaxili siyasət
10:10
AQTA sədri Zərdabda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
10:05
Foto
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 gümüş medal qazanıbFərdi
10:05
Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin Şəmkir Regional Xəstəxanasına yeni baş həkim təyin olunubSağlamlıq
10:01
Azərbaycan Kuboku: "Zaqatala" ilə oyun "Sumqayıt" üçün əlamətdar olubFutbol
10:00
Vəfa Yaqublu: Məktəb direktorlarının seçiminin yeni qaydalarla aparılması məntiqlidirElm və təhsil
10:00
"Kəpəz" Azərbaycan Kubokunda 200-cü qolunu vurubFutbol
10:00
Foto
"Azərbaycan Fintex Assosiasiyası"nın İdarə Heyətinə Edqar Abdullayev rəhbərlik edəcəkMaliyyə
09:56