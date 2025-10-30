İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ağstafada kafedə çalışan qadın bıçaqlanıb

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 09:00
    Ağstafada kafedə çalışan qadın bıçaqlanıb

    Ağstafada kafedə çalışan qadın bıçaqlanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Ağstafa rayon sakini, 1982-ci il təvəllüdlü E.Kiçikova kafedə bıçaq xəsarəti alıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilən qadının vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.

    Qadına şəxsi münasibətlər zəminində kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən Qazax rayon sakini, 30 yaşlı Elmin Qocayev saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Агстафе работница кафе получила ножевое ранение

