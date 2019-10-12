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В Агстафе перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

В Агстафе перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 9 человек.

Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в Агстафе, где микроавтобус потеряв управление около моста, перевернулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры - Гулиева Парвана, 1986 г.р., Насибов Вусал, 1982 г.р., Бабаева Гюллуф, 1956 г.р., Оруджлу Зохра, 2003 г.р., Оруджова Тамилла, 1986 г.р., Керимли Рашид, 2003 г.р., Мугалова Гюлнара, 1984 г.р., Гойчалиев Пярвин, 1992 г.р., Джалилова Зульфия, 2003 г.р.

Пострадавшие госпитализированы с различными травмами в Агстафинскую районную больницу. Сообщается, что состояние двоих пострадавших тяжелое. 

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