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В Агстафе на одной и той же дороге зарегистрировано два ДТП, есть пострадавшие

В Агстафе на одной и той же дороге зарегистрировано два ДТП, есть пострадавшие На проходящем через Агстафинский район участке дороги Баку-Газах произошло два дорожно-транспортных происшествия.
Происшествия
22 марта 2022 г. 09:44
В Агстафе на одной и той же дороге зарегистрировано два ДТП, есть пострадавшие

На проходящем через Агстафинский район участке дороги Баку-Газах произошло два дорожно-транспортных происшествия.

Как сообщает западное бюро Report, в первом ДТП столкнулись автомобили марок "ВАЗ" и Mercedes.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали житель Агстафинского района Э.Шаммедов 1994 года рождения и житель Газахского района А.Керимов 1994 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы в Агстафинскую центральную районную больницу и Газахскую центральную районную больницу.

В результате второго ДТП перевернулся грузовик TIR, за рулем которого находился гражданин Грузии. Водитель транспортного средства Иванашвили Горги Александрович 1963 года рождения пострадал. Ему была оказана амбулаторная помощь.

По фактам проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada eyni yolda 2 yol-nəqliyyat hadisəsi olub, xəsarət alanlar var

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