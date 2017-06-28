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    В Агстафе автомобиль насмерть сбил 53-летнего пешехода

    По факту начато расследование

    Агстафа. 28 июня. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло ДТП с наездом на пешехода.

    Как передает западное бюро Report, житель районного послека Вургун, Юсибов Намиг Хабиб оглу 1964 года был сбит автомобилем марки "ВАЗ-2106" при попытке перейти дорогу. Тяжело пострадавший пассажир был госпитализирован в реанимационное отделение Агстафинской районной центральной больницы. Несмотря на попытки врачей, спасти его жизнь не удалось.

    По факту начато расследование.

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