В Агстафе автомобиль насмерть сбил 53-летнего пешехода

Агстафа. 28 июня. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло ДТП с наездом на пешехода.

Как передает западное бюро Report, житель районного послека Вургун, Юсибов Намиг Хабиб оглу 1964 года был сбит автомобилем марки "ВАЗ-2106" при попытке перейти дорогу. Тяжело пострадавший пассажир был госпитализирован в реанимационное отделение Агстафинской районной центральной больницы. Несмотря на попытки врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту начато расследование.