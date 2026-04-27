Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Агджабеди произошло двойное убийство, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

    27 апреля, 2026
    12:25
    В Агджабеди произошло двойное убийство, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

    Агджабединская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства двух человек.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

    Согласно предварительным данным, Алинияз Алиев (2004 г.р.) на почве личного конфликта нанес ножевые ранения Шаигу Мамедову (1996 г.р.) и Гасану Мамедову (1989 г.р.), в результате оба мужчин скончались.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за убийство двух и более лиц.

    Алинияз Алиев задержан в качестве подозреваемого, продолжается предварительное следствие.

    В Агджабединском районе произошло двойное убийство - двое мужчин скончались от ножевых ранений.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Юхары Гиямеддинли.

    Убитыми являются жители села Аразбар Шаиг (1996 г.р.) и Гасан Мамедовы (1989 г.р.).

    Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

    В Агджабединском районном отделе полиции сообщили, что в результате проведенных оперативных мероприятий задержан подозреваемый - 22-летний Алинияз Алиев.

    По факту ведется расследование.

    Агджабединский район Двойное убийство МВД Азербайджана
    Ağcabədidə 2 nəfər qətlə yetirilib, şübhəli saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    13:08

    Ицхак Герцог прибыл в Казахстан

    В регионе
    13:07

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе

    Внешняя политика
    13:03

    Милли Меджлис одобрил оплату обучения детей погибших саперов за счет государства

    Милли Меджлис
    13:00

    Ильхам Алиев: У нас очень активный политический диалог с Чехией

    Внутренняя политика
    12:58

    Испания призвала туристов заранее приобрести авиабилеты из-за ожиданий роста цен

    Другие страны
    12:57
    Фото

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы

    Внешняя политика
    12:56

    Норвегия и Украина договорились о совместном выпуске дронов mid-strike

    Другие страны
    12:54

    Айдын Мирзазаде: WUF13 усилит интерес инвесторов к Азербайджану

    Бизнес
    12:50

    В Азербайджане ужесточили наказания, связанные с террористической деятельностью

    Милли Меджлис
    Лента новостей