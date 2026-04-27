В Агджабеди произошло двойное убийство, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Агджабединская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства двух человек.

Как сообщает Report, об этом заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно предварительным данным, Алинияз Алиев (2004 г.р.) на почве личного конфликта нанес ножевые ранения Шаигу Мамедову (1996 г.р.) и Гасану Мамедову (1989 г.р.), в результате оба мужчин скончались.

По факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за убийство двух и более лиц.

Алинияз Алиев задержан в качестве подозреваемого, продолжается предварительное следствие.

11:43

В Агджабединском районе произошло двойное убийство - двое мужчин скончались от ножевых ранений.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Юхары Гиямеддинли.

Убитыми являются жители села Аразбар Шаиг (1996 г.р.) и Гасан Мамедовы (1989 г.р.).

Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

В Агджабединском районном отделе полиции сообщили, что в результате проведенных оперативных мероприятий задержан подозреваемый - 22-летний Алинияз Алиев.

По факту ведется расследование.