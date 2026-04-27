В Агджабеди произошло двойное убийство, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО
- 27 апреля, 2026
- 12:25
Агджабединская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства двух человек.
Как сообщает Report, об этом заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.
Согласно предварительным данным, Алинияз Алиев (2004 г.р.) на почве личного конфликта нанес ножевые ранения Шаигу Мамедову (1996 г.р.) и Гасану Мамедову (1989 г.р.), в результате оба мужчин скончались.
По факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за убийство двух и более лиц.
Алинияз Алиев задержан в качестве подозреваемого, продолжается предварительное следствие.
В Агджабединском районе произошло двойное убийство - двое мужчин скончались от ножевых ранений.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Юхары Гиямеддинли.
Убитыми являются жители села Аразбар Шаиг (1996 г.р.) и Гасан Мамедовы (1989 г.р.).
Причины произошедшего на данный момент неизвестны.
В Агджабединском районном отделе полиции сообщили, что в результате проведенных оперативных мероприятий задержан подозреваемый - 22-летний Алинияз Алиев.
По факту ведется расследование.