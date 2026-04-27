Ağcabədidə 2 nəfər qətlə yetirilib, şübhəli saxlanılıb - YENİLƏNİB
- 27 aprel, 2026
- 12:14
Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyaməddinli kənd sakinləri 1996-cı il təvəllüdlü Şaiq Mamedov və 1989-cu il təvəllüdlü Həsən Mamedovun öldürülmələri bağlı cinayət işi başlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.
Belə ki, ilkin araşdırmalarla 2004-cü il təvəllüdlü Əliniyaz Əliyevin şəxsi münasibətlər zəminində bıçaqla xəsarətlər yetirərək Şaiq və Mamedovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin iki və ya daha çox şəxsi öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Əliniyaz Əliyev iş üzrə prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.
Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir.
"Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, qətlə yetirilən şəxslər Arazbar kənd sakini tərəfindən bıçaqlanıb.
