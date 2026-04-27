    Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 27 aprel, 2026
    • 16:48
    Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Azərbaycanın rayonlarında aprelin 28-dən 30-u səhərədək bəzi yerlərdə hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.

    "Report"xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.

    Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.

    Hava xəbərdarlığı Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    В некоторых горных реках Азербайджана возможны сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

