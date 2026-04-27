Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 27 aprel, 2026
- 16:48
Azərbaycanın rayonlarında aprelin 28-dən 30-u səhərədək bəzi yerlərdə hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.
"Report"xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.
Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.
Son xəbərlər
17:52
SOCAR-ın idxal etdiyi Aİ-92 benzini və dizel yanacağı üçün yuxarı hədd müəyyən edilibEnergetika
17:50
Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıbDaxili siyasət
17:47
Azərbaycan alüminium ixracından gəlirini 20 %-dən çox artırıbBiznes
17:45
Azərbaycanın sığorta sektorunda zərərlərin tənzimlənməsi üçün rəqəmsallaşma ötən il baş tutmayıbMaliyyə
17:45
"Real"ın futbolçusu Eduardu Kamavinqa karyerası ilə bağlı qərar veribFutbol
17:41
ADB: Azərbaycanın kapital bazarında vahid hesablama mərkəzi yaradılırMaliyyə
17:37
Foto
Mikayıl Cabbarov: "Çexiyanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə veririk"Biznes
17:33
AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilibMaliyyə
17:28
Foto