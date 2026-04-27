В некоторых горных реках Азербайджана возможны сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В регионах Азербайджана 28-30 апреля ожидается дождливая погода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В отдельных местах существует вероятность кратковременных интенсивных осадков, не исключаются грозы и град, в горных районах выпадет снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, а также вероятность кратковременных селевых потоков на некоторых горных реках.