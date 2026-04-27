В некоторых горных реках Азербайджана возможны сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 27 апреля, 2026
- 17:17
В регионах Азербайджана 28-30 апреля ожидается дождливая погода.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В отдельных местах существует вероятность кратковременных интенсивных осадков, не исключаются грозы и град, в горных районах выпадет снег.
Ожидается повышение уровня воды в реках, а также вероятность кратковременных селевых потоков на некоторых горных реках.
