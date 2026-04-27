Məzahir Pənahov: Azərbaycan seçki prosesində şəffaflıq baxımından dünyaya yeni sistem təqdim edib
Daxili siyasət
- 27 aprel, 2026
- 16:36
Mərkəzi Seçki Komisiyyasına yenidən sədr seçilən Məzahir Pənahov Azərbaycanın seçki prosesində şəffaflıq baxımından dünyada analoqu olmayan yeni bir sistem təklif etdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Məzahir Pənahov MSK-da keçirilən iclasda deyib.
O bildirilib ki, Azərbaycanda keçmişdən qalma seçki "adət-ənənələri" var idi:
"Buna görə, 15-16 faiz məntəqədə ölkə başçısının tapşırığı ilə veb-kameralar qoyuldu. Həmin kameralara baxmaq üçün heç bir icazəyə ehtiyac yoxdur. Bunun dünyada analoqu yoxdur. Sevindirici haldır ki, bu təklifi ölkə prezidenti məhz özü verib".
