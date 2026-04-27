Rusiyada əlverişsiz hava şəraitinə görə 1 uşaq ölüb, 31 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 27 aprel, 2026
- 16:31
Rusiyanın dörd regionunda əlverişsiz hava şəraitinə görə 1 uşaq həlak olub, daha 31 nəfər xəsarət alıb.
Bu barədə "Report" Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinə (FHN) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hadisələr Sibir, Privoljye, Mərkəzi və Şimal-Qərb federal dairələrinin ərazisində qeydə alınıb.
"32 nəfər, o cümlədən 5 uşaq xəsarət alıb, uşaqlardan biri həlak olub, 31 nəfər müalicə müəssisələrinə yerləşdirilib", - qurumun bəyanatında deyilir.
FHN vurğulayır ki, əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən 76 mindən çox insan işıqsız qalıb.
Son xəbərlər
17:52
SOCAR-ın idxal etdiyi Aİ-92 benzini və dizel yanacağı üçün yuxarı hədd müəyyən edilibEnergetika
17:50
Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıbDaxili siyasət
17:47
Azərbaycan alüminium ixracından gəlirini 20 %-dən çox artırıbBiznes
17:45
Azərbaycanın sığorta sektorunda zərərlərin tənzimlənməsi üçün rəqəmsallaşma ötən il baş tutmayıbMaliyyə
17:45
"Real"ın futbolçusu Eduardu Kamavinqa karyerası ilə bağlı qərar veribFutbol
17:41
ADB: Azərbaycanın kapital bazarında vahid hesablama mərkəzi yaradılırMaliyyə
17:37
Foto
Mikayıl Cabbarov: "Çexiyanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə veririk"Biznes
17:33
AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilibMaliyyə
17:28
Foto