    Rusiyada əlverişsiz hava şəraitinə görə 1 uşaq ölüb, 31 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 27 aprel, 2026
    • 16:31
    Rusiyada əlverişsiz hava şəraitinə görə 1 uşaq ölüb, 31 nəfər xəsarət alıb

    Rusiyanın dörd regionunda əlverişsiz hava şəraitinə görə 1 uşaq həlak olub, daha 31 nəfər xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report" Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinə (FHN) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisələr Sibir, Privoljye, Mərkəzi və Şimal-Qərb federal dairələrinin ərazisində qeydə alınıb.

    "32 nəfər, o cümlədən 5 uşaq xəsarət alıb, uşaqlardan biri həlak olub, 31 nəfər müalicə müəssisələrinə yerləşdirilib", - qurumun bəyanatında deyilir.

    FHN vurğulayır ki, əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən 76 mindən çox insan işıqsız qalıb.

    МЧС: В РФ из-за непогоды погиб ребенок, еще более 30 человек пострадали

