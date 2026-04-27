МЧС: В РФ из-за непогоды погиб ребенок, еще более 30 человек пострадали
- 27 апреля, 2026
- 16:16
В четырех регионах России из-за непогоды погиб один ребенок, еще 31 человек пострадал.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на МЧС РФ.
Согласно информации, инциденты зафиксированы на территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
"Пострадали 32 человека, в том числе 5 детей, из них 1 ребенок погиб, 31 человек, в том числе 4 ребенка, доставлены в лечебные учреждения", - говорится в заявлении ведомства.
МЧС подчеркивает, что из-за непогоды без энергоснабжения остаются более 76 тыс. человек.
