Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    МЧС: В РФ из-за непогоды погиб ребенок, еще более 30 человек пострадали

    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 16:16
    В четырех регионах России из-за непогоды погиб один ребенок, еще 31 человек пострадал.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на МЧС РФ.

    Согласно информации, инциденты зафиксированы на территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

    "Пострадали 32 человека, в том числе 5 детей, из них 1 ребенок погиб, 31 человек, в том числе 4 ребенка, доставлены в лечебные учреждения", - говорится в заявлении ведомства.

    МЧС подчеркивает, что из-за непогоды без энергоснабжения остаются более 76 тыс. человек.

    МЧС России Неблагоприятные погодные условия
    Rusiyada əlverişsiz hava şəraitinə görə 1 uşaq ölüb, 31 nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    17:55

    Андрей Бабиш: Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию

    Внешняя политика
    17:54

    Чехия предлагает Азербайджану новый учебно-боевой самолет

    Армия
    17:48
    Фото

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:44
    Фото

    В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции "Ази Асланов"

    Инфраструктура
    17:41

    Доходы Азербайджана от экспорта полиэтилена снизились на 16,5%

    Бизнес
    17:32

    Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для Венгрии

    Другие страны
    17:21
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

    Внутренняя политика
    17:17

    В некоторых горных реках Азербайджана возможны сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:08

    АБР: На рынке ценных бумаг Азербайджана создается единый расчетный центр

    Финансы
    Лента новостей