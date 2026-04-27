МЧС: В РФ из-за непогоды погиб ребенок, еще более 30 человек пострадали

В четырех регионах России из-за непогоды погиб один ребенок, еще 31 человек пострадал.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на МЧС РФ.

Согласно информации, инциденты зафиксированы на территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

"Пострадали 32 человека, в том числе 5 детей, из них 1 ребенок погиб, 31 человек, в том числе 4 ребенка, доставлены в лечебные учреждения", - говорится в заявлении ведомства.

МЧС подчеркивает, что из-за непогоды без энергоснабжения остаются более 76 тыс. человек.