Sahibə Qafarova: MSK yüksək səviyyədə işləyir
Daxili siyasət
- 27 aprel, 2026
- 16:39
Mərkəzi Seçki Komissiyası yüksək səviyyədə işləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında deyib.
O, MSK-nın şəffaf fəaliyyətini gələcəkdə də davam etdirəcəyini vurğulayıb:
"Milli Məclis adından sizləri təbrik edirəm, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Mən Milli Məclisdə də fikirlərimi bildirdim ki, komissiya yüksək səviyyədə işləyir. MSK-nın strukturu effektiv çalışır. Sıralarınızda cavan kadrları görürəm. Fəaliyyətinizin gələcəkdə də şəffaflıq və obyektivliklə davam edəcəyini düşünürəm".
17:52
SOCAR-ın idxal etdiyi Aİ-92 benzini və dizel yanacağı üçün yuxarı hədd müəyyən edilibDigər
17:50
Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıbDaxili siyasət
17:47
Azərbaycan alüminium ixracından gəlirini 20 %-dən çox artırıbBiznes
17:45
Azərbaycanın sığorta sektorunda zərərlərin tənzimlənməsi üçün rəqəmsallaşma ötən il baş tutmayıbMaliyyə
17:45
"Real"ın futbolçusu Eduardu Kamavinqa karyerası ilə bağlı qərar veribFutbol
17:41
ADB: Azərbaycanın kapital bazarında vahid hesablama mərkəzi yaradılırMaliyyə
17:37
Foto
Mikayıl Cabbarov: "Çexiyanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə veririk"Biznes
17:33
AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilibMaliyyə
17:28
Foto