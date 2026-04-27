Сахиба Гафарова довольна работой ЦИК Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высоко оценила работу Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Гафарова заявила сегодня на первом заседании ЦИК в новом составе.

"От имени Милли Меджлиса поздравляю вас и желаю успехов. Я уже высказывала в парламенте мнение о том, что комиссия работает на высоком уровне. Структура ЦИК функционирует эффективно, в ее составе есть молодые кадры. Полагаю, что и в будущем вы продолжите деятельность с прозрачностью и объективностью", - сказала она.