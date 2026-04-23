Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Агджабединском районе произошел прорыв плотины на реке Кура

    Происшествия
    • 23 апреля, 2026
    • 11:47
    В Агджабединском районе произошел прорыв плотины на реке Кура.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в месте слияния Куры с рекой Гаргарчай на территории села Наджафгулубейли.

    Причиной этого стало значительное превышение уровня воды в Куре после непрерывных дождей, продолжавшихся в течение нескольких дней.

    О происшествии незамедлительно были уведомлены соответствующие структуры. В настоящее время ситуация в зоне происшествия взята под контроль.

    Агджабединский район Сильные дожди в Азербайджане река Кура
    Фото
    Ağcabədidə Kür çayı bəndi yarıb

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей