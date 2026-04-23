В Агджабединском районе произошел прорыв плотины на реке Кура
Происшествия
- 23 апреля, 2026
- 11:47
В Агджабединском районе произошел прорыв плотины на реке Кура.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в месте слияния Куры с рекой Гаргарчай на территории села Наджафгулубейли.
Причиной этого стало значительное превышение уровня воды в Куре после непрерывных дождей, продолжавшихся в течение нескольких дней.
О происшествии незамедлительно были уведомлены соответствующие структуры. В настоящее время ситуация в зоне происшествия взята под контроль.
