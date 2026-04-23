İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Ağcabədidə Kür çayı bəndi yarıb

    Hadisə
    • 23 aprel, 2026
    • 11:25
    Ağcabədidə Kür çayı bəndi yarıb

    Ağcabədi rayonunda Kür çayı bəndi yarıb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, hadisə Kür çayının rayonun Nəcəfqulubəyli kəndi ərazisindən Qarqarçayla qovuşduğu yerdə qeydə alınıb.

    Buna səbəb bir neçə gündür yağan aramsız yağışlardan sonra Kür çayında suyun səviyyəsinin normadan çox artması olub.

    Hadisə ilə bağlı dərhal aidiyyəti qurumlara məlumat verilib.

    Hazırda ərazidə vəziyyət nəzarətə götürülüb.

    Ağcabədidə Kür çayı bəndi yarıb
    Ağcabədidə Kür çayı bəndi yarıb
    Ağcabədidə Kür çayı bəndi yarıb
    Kür çayı Daşqınlar
    Foto
    В Агджабединском районе произошел прорыв плотины на реке Кура

    Son xəbərlər

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti