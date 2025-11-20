В Агджабеди при столкновении грузовика с автомобилем погибли два человека
Происшествия
- 20 ноября, 2025
- 19:33
В селе Гарадолаг Агджабединского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, грузовик марки "ГАЗель" столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ 21015".
В результате инцидента водитель легковушки Велиев Орхан (1984 г.р.) погиб на месте происшествия. Пассажиры "ВАЗ 21015" супруга и двоюродный брат погибшего Велиева Тюркан и Велиев Эльсевар (1972 г.р.) были доставлены в Агджабединскую центральную районную больницу с различными травмами. Тяжелораненый Э. Велиев был прооперирован, однако позднее скончался в больнице. Лечение Т.Велиевой продолжается.
По факту проводится расследование.
Последние новости
20:40
Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал ЧМ в ИспанииИндивидуальные
20:20
Зеленский получил от США проект по завершению российско-украинской войныДругие страны
20:15
Каллас: Любое мирное соглашение по Украине должно получить поддержку Киева и ЕСДругие страны
20:11
Фото
Джаббаров: Азербайджан и Израиль укрепляют деловое партнерствоБизнес
20:04
Великобритания продлила лицензию для болгарских дочек "Лукойла"Другие страны
20:02
Председатель ПА ОБСЕ: Встреча парламентариев Азербайджана и Армении говорит о поддержке мирного процессаВнешняя политика
19:59
Меджнун Мамедов: Баку и Рига готовятся подписать 6 документов о расширении сотрудничестваВнешняя политика
19:58
Фото
Азербайджанские борцы завоевали за день три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
19:50