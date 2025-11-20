Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Агджабеди при столкновении грузовика с автомобилем погибли два человека

    Происшествия
    • 20 ноября, 2025
    • 19:33
    В Агджабеди при столкновении грузовика с автомобилем погибли два человека

    В селе Гарадолаг Агджабединского района произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, грузовик марки "ГАЗель" столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ 21015".

    В результате инцидента водитель легковушки Велиев Орхан (1984 г.р.) погиб на месте происшествия. Пассажиры "ВАЗ 21015" супруга и двоюродный брат погибшего Велиева Тюркан и Велиев Эльсевар (1972 г.р.) были доставлены в Агджабединскую центральную районную больницу с различными травмами. Тяжелораненый Э. Велиев был прооперирован, однако позднее скончался в больнице. Лечение Т.Велиевой продолжается.

    По факту проводится расследование.

    Ağcabədidə yük maşını avtomobillə toqquşub, iki nəfər ölüb

