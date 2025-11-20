Ağcabədidə yük maşını avtomobillə toqquşub, iki nəfər ölüb
Hadisə
- 20 noyabr, 2025
- 19:19
Ağcabədidə yük maşını avtomobillə toqquşub, iki nəfər ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, qəza hadisəsi Ağcabədi rayon Qaradolaq kəndi ərazisində baş verib.
"GAZ"el markalı yük maşını hərəkətdə olarkən "VAZ" 21015 markalı minik maşını ilə toqquşub. Nəticədə "VAZ"ın sürücüsü 1984-cü il təvəllüdlü Vəliyev Orxan hadisə yerində ölüb.
Avtomobildə olan sərnişinlər O.Vəliyevin həyat yoldaşı Vəliyeva Türkan və əmisi oğlu 1972-ci il təvəllüdlü Vəliyev Elsevər Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Dərhal əməliyyata götürülən ağır yaralı E.Vəliyev əməliyyatdan sonra xəstəxanada vəfat edib. Ağır xəsarətlər alan Türkan Vəliyevanın müalicəsi müvafiq şöbədə davam etdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
20:11
Nazir: Bakı və Riqa əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair altı sənəd imzalamağı planlaşdırırXarici siyasət
20:05
Sabunçuda şəhid məzarlarından oğurluq edən şəxslər saxlanılıbHadisə
20:03
Sabah Sumqayıt şəhərində 600 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqEnergetika
19:49
Foto
Azərbaycan İsraillə biznes tərəfdaşlığını möhkəmləndirilməsinə dair ortaq hədəfləri açıqlayıbBiznes
19:49
ATƏT PA sədri: Azərbaycan və Ermənistan parlamentarilərinin görüşü sülh prosesinə dəstəyin göstəricisidirXarici siyasət
19:44
Foto
Azərbaycan güləşçiləri İslamiadada günü 3 medalla başa vurublar - YENİLƏNİBFərdi
19:44
Səfir: Latviya Bakı-İrəvan sülh prosesinin irəlilədilməsinə hər cür dəstək göstərməyə hazırdırXarici siyasət
19:34
ABŞ-nin planı Ukrayna ilə müharibədən sonra Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvini nəzərdə tuturDigər ölkələr
19:32