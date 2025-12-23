"Milan" son 18 ayda meydana çıxmayan futbolçusunun müqaviləsini ləğv edib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 23 dekabr, 2025
    • 09:55
    İtaliyanın "Milan" klubu son 18 ayda meydana çıxmayan futbolçusu Divok Oriqi ilə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    2023/2024 mövsümündə icarə əsasında İngiltərə təmsilçisi "Nottinqem Forest"in formasını geyinən hücumçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    30 yaşlı belçikalı forvard son olaraq 2023-cü ilin mayında "Milan"ın heyətində meydana çıxıb. O, illik təxminən 4 milyon avro maaş alıb.

    Qeyd edək ki, Divok Oriqi 2022-ci ildə İtaliya klubuna keçib.

