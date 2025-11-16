Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек

    Происшествия
    • 16 ноября, 2025
    • 19:17
    В городе Агджабеди произошло массовое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, после столкновения автомобилей марок "ВАЗ 2106" и Opel первое транспортное средство от силы удара врезалась в припаркованный на обочине автомобиль марки Mercedes.

    В результате инцидента водитель "ВАЗ 2106" погиб на месте происшествия. Водитель Opel был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

    ДТП погибший Агджабеди
    Ağcabədidə zəncirvari yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

