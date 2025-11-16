В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек
Происшествия
- 16 ноября, 2025
- 19:17
В городе Агджабеди произошло массовое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, после столкновения автомобилей марок "ВАЗ 2106" и Opel первое транспортное средство от силы удара врезалась в припаркованный на обочине автомобиль марки Mercedes.
В результате инцидента водитель "ВАЗ 2106" погиб на месте происшествия. Водитель Opel был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Последние новости
19:40
Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзу Исламиды в Эр-РиядеИндивидуальные
19:34
В Абшеронском районе автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
19:31
Азербайджанский боец завоевал бронзовую медаль на ИсламиадеИндивидуальные
19:17
В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человекПроисшествия
19:08
Фото
Ильхам Алиев выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА - ДОПОЛНЕНОВнешняя политика
18:59
Орбан: Россия не сможет напасть на страны НАТО и ЕСДругие страны
18:39
Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛАДругие страны
18:18
В США обсуждают продление субсидий после неудачи с заменой ObamacareДругие страны
18:00