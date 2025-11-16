İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Ağcabədidə zəncirvari yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2025
    • 18:59
    Ağcabədidə zəncirvari yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

    Ağcabədidə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağcabədi şəhər ərazisində qeydə alınıb.

    "VAZ 2106" və "Opel" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində birinci maşın zərbənin təsirindən yol kənarında dayanan "Mercedes" markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Nəticədə "VAZ"ın sürücüsü hadisə yerində ölüb. "Opel" markalı avtomobilin sürücüsü, Saməddin adlı şəxs isə Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ağcabədi Yol qəzası Ölüm
    В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек

