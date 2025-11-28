Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Агджабеди обнаружено более 2 кг наркотиков

    Происшествия
    • 28 ноября, 2025
    • 09:31
    В Агджабеди обнаружено более 2 кг наркотиков

    В Агджабеди обнаружено более 2 кг наркотиков.

    Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

    В ходе операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сотрудники Агджабединского РУП задержали ранее судимого Аллахшукюра Мамедова.

    По адресу его проживания было обнаружено и изъято 2 кг 100 г марихуаны и 360 г психотропного вещества метамфетамин, которые он хранил с целью сбыта.

    Установлено, что А.Мамедов приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

