В Агджабеди обнаружено более 2 кг наркотиков
Происшествия
- 28 ноября, 2025
- 09:31
В Агджабеди обнаружено более 2 кг наркотиков.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сотрудники Агджабединского РУП задержали ранее судимого Аллахшукюра Мамедова.
По адресу его проживания было обнаружено и изъято 2 кг 100 г марихуаны и 360 г психотропного вещества метамфетамин, которые он хранил с целью сбыта.
Установлено, что А.Мамедов приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
