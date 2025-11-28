В Агджабеди обнаружено более 2 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сотрудники Агджабединского РУП задержали ранее судимого Аллахшукюра Мамедова.

По адресу его проживания было обнаружено и изъято 2 кг 100 г марихуаны и 360 г психотропного вещества метамфетамин, которые он хранил с целью сбыта.

Установлено, что А.Мамедов приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.