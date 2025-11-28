İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Aǧcabədidə 2 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 28 noyabr, 2025
    • 09:16
    Aǧcabədidə 2 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə Regional Qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ağcabədi Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdiyi tədbir nəticəsində əvvəllər məhkum olunan Allahşükür Məmmədov saxlanılıb. Onun yaşadıǧı ünvandan satış məqsədi ilə saxladığı 2 kiloqram 100 qram marixuana və 360 qram psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. A.Məmmədovun narkotikləri şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşından əldə etdiyi müəyyən olunub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.

    DİN narkotik

