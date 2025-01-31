В Агджабеди обнаружено 12 кг наркотических средств.
Об этом сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отделения полиции, был задержан ранее судимый 54-летний Эльшад Зейналов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. При нем и по месту его жительства было обнаружено и изъято 12 кг марихуаны.
Задержанный признался, что выращивал растения наркотического свойства с целью их дальнейшей продажи.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.