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В Агджабеди обнаружено 12 кг наркотических средств

В Агджабеди обнаружено 12 кг наркотических средств В Агджабеди обнаружено 12 кг наркотических средств.
Происшествия
31 января 2025 г. 13:36
В Агджабеди обнаружено 12 кг наркотических средств

В Агджабеди обнаружено 12 кг наркотических средств.

Об этом сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отделения полиции, был задержан ранее судимый 54-летний Эльшад Зейналов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. При нем и по месту его жительства было обнаружено и изъято 12 кг марихуаны.

Задержанный признался, что выращивал растения наркотического свойства с целью их дальнейшей продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Ağcabədidə 12 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

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