В Агджабеди обнаружено 12 кг наркотических средств

В Агджабеди обнаружено 12 кг наркотических средств.

В Агджабеди обнаружено 12 кг наркотических средств.

Об этом сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отделения полиции, был задержан ранее судимый 54-летний Эльшад Зейналов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. При нем и по месту его жительства было обнаружено и изъято 12 кг марихуаны.

Задержанный признался, что выращивал растения наркотического свойства с целью их дальнейшей продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.