    В Агдашском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    • 10 ноября, 2025
    • 04:17
    В Агдашском районе произошло землетрясение

    В 35 км к северу от станции Зердаб, на территории Агдашского района произошло землетрясение магнитудой 3.1.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

    Землетрясение зарегистрировано в 02:50 по бакинскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров. Толчки не ощущались.

    Агдашский район землетрясение магнитуда
    Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

