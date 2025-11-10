В Агдашском районе произошло землетрясение

В 35 км к северу от станции Зердаб, на территории Агдашского района произошло землетрясение магнитудой 3.1.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Землетрясение зарегистрировано в 02:50 по бакинскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров. Толчки не ощущались.