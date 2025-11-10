İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2025
    • 04:06
    Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

    Zərdab stansiyasından 35 km şimalda, Ağdaş rayonunda 3,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

    Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, yeri vaxtla 02:50-də baş verən yeraltı təkanların ocağı 4 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ hiss olunmayıb.

    Qeyd edək ki, saat 02:13-də Xəzər dənizində də 4 maqnitudalı zəlzələ olub.

    Ağdaş Zəlzələ Seysmologiya
    В Агдашском районе произошло землетрясение

