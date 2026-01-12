"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "OFK ilə matçda fərdi səhvlər ucbatından qollar buraxdıq"

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 20:06
    Sumqayıtın baş məşqçisi: OFK ilə matçda fərdi səhvlər ucbatından qollar buraxdıq

    "Sumqayıt" Serbiyanın OFK (Belqrad) klubuna qarşı keçirdiyi yoxlama oyununda fərdi səhvlərdən qollar buraxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "gənclik şəhəri" təmsilçisinin baş məşqçisi Saşa İliç klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında keçirdikləri hazırlıq matçı barədə danışıb:

    "Hazırlıq oyunlarında nəticə əsas deyil. Önəmli olan bütün oyunçuları iş başında görmək və müxtəlif taktiki gedişləri yoxlamaqdır. Bu gün də həm təcrübəli, həm də gənc futbolçuların oyununu gördük və həmçinin bir neçə taktiki gedişi sınadıq. Hələ də bəzi boşluqlarımızın olduğunu deməliyəm. Bu dəfə də fərdi səhvlər ucbatından qollar buraxdıq. Bütün bunların fərqindəyik. Səhvlərimizin aradan qaldırılması üçün çalışırıq. Qarşıda bir yoxlama oyunumuz qalıb. Ümid edirik ki hazırlıq prosesinin sonuna qədər qarşımıza qoyduğumuz bütün tapşırıqları icra edib, çempionatın ikinci yarısına tam hazır olacağıq".

    Qeyd edək ki, "Sumqayıt" - OFK görüşü rəqib komandanın 4:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

