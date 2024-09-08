В Агдаше совершено убийство 27-летнего жителя Гобустана

В Агдаше совершено убийство 27-летнего жителя Гобустанского района.
Как сообщает верхнеширванское бюро
В ходе потасовки И.Искандерли получил ножевые ранения и был доставлен в Агдашскую районную центральную больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в лечебном учреждении.
В региональной пресс-службе МВД отметили, что правоохранители информированы об инциденте, сотрудники полиции принимают меры в направлении поимки подозреваемого.
По факту в Агдашской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.