В Агдаше произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

В Агдаше произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, около 6 утра на участке автомобильной дороги Баку–Газах, проходящей по территории района, столкнулись грузовики "КамАЗ" и "ГАЗель".

В результате аварии водитель "ГАЗели", 30-летний Эльдар Тагиев, и его пассажир (личность уточняется - ред.) скончались на месте от полученных травм.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.