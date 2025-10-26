В Агдаше произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
Происшествия
- 26 октября, 2025
- 09:53
В Агдаше произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, около 6 утра на участке автомобильной дороги Баку–Газах, проходящей по территории района, столкнулись грузовики "КамАЗ" и "ГАЗель".
В результате аварии водитель "ГАЗели", 30-летний Эльдар Тагиев, и его пассажир (личность уточняется - ред.) скончались на месте от полученных травм.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
